В каком полушарии расположена единая америка

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Ю́жная Аме́рика — южный континент в Америке, расположенный в основном в Западном и Южном полушарии планеты Земля, тем не менее, частично континент располагается и в Северном полушарии. Омывается на западе Тихим океаном, на востоке — Атлантическим, с севера ограничивается Северной Америкой, граница между Америками проходит по Дарьенскому перешейку и Карибскому морю.