Напишите сочинение "На пике славы" СРОООООООЧНО!!!!!!

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Что такое человечность?Все мы слышали: «Успешным стал не тот, кто взобрался на пик славы А тот, кто при этом всегда оставался человеком», «Человечность определяется не по тому, как мы обращаемся с другими людьми. Человечность определяется по тому, как мы обращаемся с животными», «Самое прекрасное искусство — это искусство быть человеком». Как это быть человеком?