Напишите сочинение На тему: "Как не ссориться с близкими" на пол странцы

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Многие ,очень часто ссорятся с родителями,обижают их, и так далее. Но как избежать ссору?В разных случаях,нужно вести себя по-разному,если ты ,например,не убрался в комнате,или не выкинул мусор,нужно хорошо выслушать родителей,и дать понять им что такого больше не повторится.Вообще,ссориться с близкими очень плохо,ведь они самые дорогие,родные.