Напишите сочинение на тему "Зима ". Оно должно быть не меньше 10 предложений

Гость: Гость:

Какая прекрасная пора-зима!Закружило,завьюжило.Морозы сковали водоёмы.Застыли берёзы в белоснежной бахроме,поблёскивают мохнатые шапки на соснах,искрятся припорошенные снегом шишки на ветвях елей.Кругом студёная тишь.Кусается морозный воздух.Снежный покров надёжно укрыл землю.Выходишь из полумрака-дух захватывает:такое сияние снега,неба,солнца.Зима несёт радость в наши дома.Просто чудо!