Напишите сочинение на тему "Зима ". Оно должно быть не меньше 10 предложений
Русский язык
Напишите сочинение на тему "Зима ". Оно должно быть не меньше 10 предложений
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Какая прекрасная пора-зима!Закружило,завьюжило.Морозы сковали водоёмы.Застыли берёзы в белоснежной бахроме,поблёскивают мохнатые шапки на соснах,искрятся припорошенные снегом шишки на ветвях елей.Кругом студёная тишь.Кусается морозный воздух.Снежный покров надёжно укрыл землю.Выходишь из полумрака-дух захватывает:такое сияние снега,неба,солнца.Зима несёт радость в наши дома.Просто чудо!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика