Сочинение на тему честь и бесчестие в романе дубровский
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Сочинение на тему честь и бесчестие в романе дубровский
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После нападения Дубровского на карету новобрачных,супруги приехали в имение князя.Там был накрыт роскошный стол,но князь почувствовал себя плохо с слёг.Вызванный врач посоветовал больному лежать и прописал успокаивающие лекарства.Мария Кириловна преданно ухаживала за мужем,но князю становилось всё хуже и хуже.Глубокой осенью его не стало.Мария Кириловна осталась вдовой в свои 17 лет. Её отец Троекуров был расстроен таким положением дел,но утешал дочь тем,что она осталась не просто вдовой,а богатой княгиней.Мария Кириловна целый год носила траур по мужу и никуда не выезжала,кроме как к отцу. Дубровский после случившегося скрылся во Франции.Денег у него было достаточно,и он мог позволить себе безбедную жизнь.Однажды,встретившись с соотечественниками,он в разговоре узнал,что Маша осталась вдовой и теперь свободна. Дубровский решил ехать в Россию под видом англичанина.Ведь он легко изъяснялся и по английски. Стояла уже зима.Как-то поздним вечером в дверь дома княгини Марии Кириловны Верейской раздался стук.Потом ей доложили,что какой-то господин желает её видеть.Мария Кириловна вышла и увидела Дубровского.Она тут же упала без чувств.Когда она пришла в себя,то велела гостю подойти к ней.Владимир упал перед ней на колени и сказал:"Машенька!Я так долго ждал встречи с вами!" На что Мария Кириловна ответила:"Бог с вами,Владимир Андреевич!Я уже не та Маша,которую вы знали когда-то!Похоронив мужа,я похоронила и себя в этой глуши.Но я привыкла и ничего не хочу менять в этой жизни.Поэтому прошу вас,уезжайте немедленно отсюда!Ведь вас могут найти,и тогда беды не миновать!"Дубровский стал умолять Машу ехать с ним,но она категорически отказалась. Дубровский повернулся и вышел,не прощаясь. Потом говорили,что вернулся во Францию,благополучно женился.А другие утверждали,что видели его в какой-то стране в отряде повстанцев,и что он якобы был убит в одном из сражений.Что из этих сведений правда,а что нет,никто так и не узнал. Одна Мария Кириловна вспоминала его и молилась за его душу. Правда,крестьяне тоже помнили своего барина и частенько рассказывали о нём своим детям и внукам,как предание о былых временах.
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