Найдите число если значение выражения 1,8*2/9+1,8:2/9 составляет 40 % этого числа
Математика
Найдите число если значение выражения 1,8*2/9+1,8:2/9 составляет 40 % этого числа
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