Напишите сочинение рассуждение на тему слово дано для того человеку , чтобы свои понятия сообщать другому
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Напишите сочинение рассуждение на тему слово дано для того человеку , чтобы свои понятия сообщать другому
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Слово - часть общения. Слово можно объяснить, заменив на синоним или антоним, из слов можно составлять текст, который может повествовать, спросить, ответить... Так же через слова передаётся информация от одного человека к другому. Это - передача информации и данных. С помощью слов человек развивается, узнает о других и развивает восприятие информации у собеседников.
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