Напишите сообщение о полтавском сражение
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Напишите сообщение о полтавском сражение
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Полтавская битва, или Полтавское сражение, стало одним из ключевых событий в истории Северной войны, которая длилась с 1700 по 1721 годы. Сама битва произошла 8 июля 1709 года. В апреле Карл ХII вторгся в Российскую империю со стороны Украины, и в апреле начал осаду Полтавы. На тот момент его защитой управлял Алексей Келин, под руководством которого было 4 тыс. солдат и 2,5 тыс. ополченцев. Осада продлилась недолго, так как уже в июне Петр I привел под Полтаву свою армию. В ее состав входило 42 тыс. солдат и 72 орудия. Карл ХII, надеясь победить в этом сражении, ожидал, что Османская империя также выступит против Москвы. Со стороны шведов в битве участвовало до 30 тыс. человек и 32 орудия. Активную поддержку оказали и запорожские казаки. Их лидер, гетман Иван Мазепа решил нарушить дружбу с Петром I, надеясь в будущем повторить свершения Богдана Хмельницкого и освободить Украину из-под гнета Российской империи. Шведы решили перейти в открытое наступление против войск Петра I. В ходе боя часть шведских войск оторвалась от основных сил, и была разгромлена командиром конницы Меншиковым. Таким образом, шведские войска понесли значительный ущерб еще до начала основного боя. В 6 часов вечера Петр I перешел в наступление, и уже спустя 3 часа в бою сошлись основные силы пехоты, а российская конница обошла шведов с флангов. Через 2 часа шведы бежали, а Карл XII и Иван Мазепа были вынуждены бежать в Османскую империю. Вплоть до полтавской битвы Северная война складывалась в пользу шведов, а после нее, лишившись большей части основной армии, успех Петра I в этой войне был предопределен. Погибло свыше 9 тысяч шведов и более 18 тыс. было взято в плен. Также была разорена Запорожская Сечь, однако на тот момент казачество на Украине еще не было уничтожено.
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