Вопросы 7-10 на тему дольмены пожалуйста СРОЧНО нужно!

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це доісторична споруда у вигляді двох або більше величезних брил, поставлених вертикально й перекритих зверху кам'яною плитою. Найчастіше ці споруди використовували як місце поховання. Дольмени можна побачити в Краснодарському краї та у Західній, Північній та Південній Європі. Деякі з каменів важать декілька тонн.