Напишите срочно " жизнь крестьян в средние века"

Гость: Гость:

Рыцари считали крестьян людьми второго сорта: низкими, необразованными, грубыми. Но вместе с тем крестьяне играли важнейшую роль в жизни средневекового общества. считалось, что крестьяне, как еретики и евреи, являются потомками ветхозаветного Ханаана, который был сыном Хама. В то время крестьяне были очень бедны, их бедность не знала предела. Они постоянно голодали, умирали от многочисленных болезней во время эпидемий. Они пытали протестовать против феодалов, но силы бедных крестьян и хорошо вооруженных рыцарей были неравными. Крестьяне не имели права покидать господские земли без разрешения. Беглых крестьян ловили и жестоко наказывали. Крестьяне вынуждены были обращаться к своему господину, если возникала необходимость решить какой-нибудь спор. Господин должен был рассудить крестьян по справедливости.