Напишите уравнение реакций следующих превращений:

Химия
Напишите уравнение реакций следующих превращений:
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Ответ(ы):
Гость:
1.HNO3+NH3=NH4NO3 2.NH4NO3=N2O+2H2O (t)   2H2O+4NO2+O2=4HNO3(t) 3.4HNO3=4NO2+2H2O+O2 2.NH4NO3+NaOH=NaNO3+NH3 *H2O 3.4NH3+5O2= 4NO+6H2O (kat Pt, t) 4.2NO+O2=2NO2 5.4NO2+2H2O+O2=4HNO3(t) 6.2HNO3+CaO=Ca(NO3)2+H2O
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