Направление преобладающих ветров полуострова Камчатка
География
Направление преобладающих ветров полуострова Камчатка
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Западного румба ветры будут.Направления,если что.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Теплоход прошел 70 километров по реке за 2 часа и 90 километров по озеру 3 часа с како?? средней скоростью теплоход прошел весь путь
Физика
В цепь включено последовательно 10 ламп.Общее напрядение равно 200В. Как изменится накал ламп если одна лампа перегорит
Алгебра