Нарисовать картинку про экологический праздник и написать какой это праздник

Окружающий мир
Нарисовать картинку про экологический праздник и написать какой это праздник
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Международный день животных
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