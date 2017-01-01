Население Москвы вместе с гостями равняется

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Население Москвы вместе с гостями равняется
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вместе с гостями насчитывается более 11 миллионов человек. К 2017 году численность населения достигнет 12,5 миллионов человек.
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