Население Москвы вместе с гостями равняется
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Население Москвы вместе с гостями равняется
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вместе с гостями насчитывается более 11 миллионов человек. К 2017 году численность населения достигнет 12,5 миллионов человек.
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