Население Руси в ходило две группы: свободные и не свободные что в них в ходила
История
Население Руси в ходило две группы: свободные и не свободные что в них в ходила
Ответ(ы):
Гость:
Все это можно узреть в "Русской правде" Ярослава Мудрого. Население делилось на свободное и несвободное. 1. Свободное: князья , их дружинники, бояре, люди (так назывались все лично свободное сельское население и горожане) 2. Несвободное: Рядовичи (заключившие ряд-договор), закупы (вступившие в зависимость от землевладельца за долги), смерды (люди, зависимые от князя), холопы (не все их сюда включают, но по факту они были)
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