Население Руси в ходило две группы: свободные и не свободные что в них в ходила

История
Население Руси в ходило две группы: свободные и не свободные что в них в ходила
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Все это можно узреть в "Русской правде" Ярослава Мудрого. Население делилось на свободное и несвободное. 1. Свободное: князья , их дружинники, бояре,  люди (так назывались все лично свободное сельское население и горожане) 2. Несвободное: Рядовичи (заключившие ряд-договор), закупы (вступившие в зависимость от землевладельца за долги), смерды (люди, зависимые от князя), холопы (не все их сюда включают, но по факту они были)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Два числа в сумме составляют 110.Одно из этих чисел на 20 больше другого. Найдите эти числа.
Ответить
Қазақ тiлi
Қарағай орысшасы қалай айтады
Ответить
Русский язык
Морфологический разбор слова покачивало и окутывалась
Ответить
Русский язык
Профессии и род занятий ист
Ответить
Биология
Написать короткое сообщение по биологии на тему "Значение живых организмов в природе и жизни человека" 4-5 предложений..Помогите пожалуйста!!
Ответить