Насос подаёт 72 куб.м воды за 4 часа 12 мин.За сколько времени он может подать 2140 куб.м воды?
Математика
Насос подаёт 72 куб.м воды за 4 часа 12 мин.За сколько времени он может подать 2140 куб.м воды?
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