Насос подаёт 72 куб.м воды за 4 часа 12 мин.За сколько времени он может подать 2140 куб.м воды?

Математика

Насос подаёт 72 куб.м воды за 4 часа 12 мин.За сколько времени он может подать 2140 куб.м воды?

Автор: Гость