Назавите самую большую и малую планету
География
Назавите самую большую и малую планету
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Самая большая планета солнечной системы - Юпитер. Самая маленькая планета солнечной системы - Меркурий
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