Назови число которое следует за числом 99

Математика
Назови число которое следует за числом 99
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
..........100........
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