Назовите числа,кратные 6 прошу помогите сейчас к/р сейчас
Математика
Назовите числа,кратные 6 прошу помогите сейчас к/р сейчас
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Числа,которые кратны 6 это те,которые делятся на 6 ,а именно 6,12,18,24,30,36,42,48,54,60,66,72,78,84,90 и т.д.
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