Назовите главные причины военных походов Олега и Игоря на Византию.

История
Назовите главные причины военных походов Олега и Игоря на Византию.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если брать инфу из летописей то главными причинами похода Олега стало: сбор дани с греков, купцы перестали платить пошлины, Русь получала от греков продовольствие на дорогу ( вообщем это условия мирного договора с греками 907 года) для Игоря ( достаточно жестокого правителя) главной целью как я поняла- было разорение Константинополя. Первый поход провален. Во втором Игорь просто хотел мести и в итоге опять мирный договор в пользу Руси.
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