Назовите известные вам сорта яблонь и огурцов
Биология
Назовите известные вам сорта яблонь и огурцов
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Гость:
Мельба, папировка, квинти, мантет, антоновка, макинтош, спартак. Апрельский F1 , ерофей, Муравей F1, Конкурент, Маша F1. Я блоки и огурцы соответсвенно!
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