Запиши слова в два столбиеа.Воробьи,прорубь,деньки,ученье,коньки,ульию
Русский язык
Запиши слова в два столбиеа.Воробьи,прорубь,деньки,ученье,коньки,ульию
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Воробьи, ученье, ульию.(расделительный мягкий знак) 2) Прорубь, деньки, коньки.( мягкий знак как показатель мягкости)
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