Назвать основные направления внутренней и внешней политики Александра 1
История
Назвать основные направления внутренней и внешней политики Александра 1
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Внутренняя политика : 1)Министерская реформа 1802г 2)указ о вольных хлебопашцах 1803г 3)образование Государственного совета 1810г Внешняя политика: 1)Вхождение Грузии 1801г 2)Русско-Иранская война 1804-1813г 3)Сражение под Аустерлицем 1805г 4)Тильзитский мир 1807г 5)Русско-Шведская война 1808-1809г 6)Русско-турецкая война 1806-1812г
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