Не окисляется кислородом 1) кальций 2) серная кислота 3) калий 4)оксид серы(IV)

Химия
Не окисляется кислородом 1) кальций 2) серная кислота 3) калий 4)оксид серы(IV)
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Гость:
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