Небольшие рассказы на тему - главное не растеряться

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Небольшие рассказы на тему - главное не растеряться
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Последний день летних каникул надолго запомнился семикласснику Андрею Грудинко. В этот день Андрей узнал, что он награжден медалью «За спасение утопающего». А дело было так. Летом Андрей гостил у бабушки в деревне, там он подружился с Димой Савко. День выдался погожий, и мальчики отправились к пруду искупаться. Дима плохо плавал и поначалу держался ближе к берегу- Но потом, глядя на Андрея, осмелел и заплыл подальше. На середине он вдруг стал тонуть. Андрей быстро оказался рядом, с трудом дотащил товарища до берега, но тот успел наглотаться воды и потерял сознание. Андрей оказал ему первую помощь. Помогло. Дима очнулся, но сам идти не смог, и Андрей почти два километра нес его до деревни.
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