Небольшие рассказы на тему - главное не растеряться

Гость: Гость:

Последний день летних каникул надолго запомнился семикласснику Андрею Грудинко. В этот день Андрей узнал, что он награжден медалью «За спасение утопающего». А дело было так. Летом Андрей гостил у бабушки в деревне, там он подружился с Димой Савко. День выдался погожий, и мальчики отправились к пруду искупаться. Дима плохо плавал и поначалу держался ближе к берегу- Но потом, глядя на Андрея, осмелел и заплыл подальше. На середине он вдруг стал тонуть. Андрей быстро оказался рядом, с трудом дотащил товарища до берега, но тот успел наглотаться воды и потерял сознание. Андрей оказал ему первую помощь. Помогло. Дима очнулся, но сам идти не смог, и Андрей почти два километра нес его до деревни.