ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА НАПИСАТЬ МИНИ СОЧ. НА ТЕМУ ГАРДЕРОБ 2200 ГОДА ДАЮ 30 БАЛОВ
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ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА НАПИСАТЬ МИНИ СОЧ. НА ТЕМУ ГАРДЕРОБ 2200 ГОДА ДАЮ 30 БАЛОВ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну,, какой-нибудь костюм как у Железного Человека))) РS: это лишь моё мнения
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