ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА НАПИСАТЬ МИНИ СОЧ. НА ТЕМУ ГАРДЕРОБ 2200 ГОДА ДАЮ 30 БАЛОВ

Русский язык
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА НАПИСАТЬ МИНИ СОЧ. НА ТЕМУ ГАРДЕРОБ 2200 ГОДА ДАЮ 30 БАЛОВ
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну,, какой-нибудь костюм как у Железного Человека))) РS: это лишь моё мнения
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Мир ремонта школы привезли 900 штук белых и красных кирпичей одинаковых по массе масса всех красных кирпичей 1900 кг а масса красных 1700 кг найти ...
Ответить
Геометрия
Помогите сделать #237.
Ответить
География
ПОМОГИТЕ! 6 класс География
Ответить
Русский язык
Помогите пожалуйста с русским языком номером 140 задание
Ответить
Математика
Решительно уравнения (-х-4)-(-2х-20)=10
Ответить