Небольшой населенный пункт большинство жителей которого занимаются выращивание?? культурных растений и разведением домашних животных .7 буква

Русский язык
Небольшой населенный пункт большинство жителей которого занимаются выращивание?? культурных растений и разведением домашних животных .7 буква
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это слово деревня-7 букв
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