Проверочное слово лукошко
Русский язык
Проверочное слово лукошко
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Лукошек. Да,да,это проверочное слово!
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