Небольшой приключенческий рассказ
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Небольшой приключенческий рассказ
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Морозным декабрьским утром Пит неторопливо прогуливался по свежевыпавшему снегу неподалеку от своего нового дома. Дом находился на берегу чудесного небольшого озера, которое уже покрылось тонкой коркой льда. Вокруг рос еловый лес и верхушки деревьев казалось, протыкают небо своими иглами.
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