Непосредственное участие в создании новоторгового устава 1667 года принимал
История
Непосредственное участие в создании новоторгового устава 1667 года принимал
Ответ(ы):
Гость:
Ордин-Нащокин , конечно
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