Несколько школьников, уезжая из лагеря домой, обменялись сувенирами. Сколько было школьников, если сувениров понадобилось 30. В чем подвох этой задачи? Объясните

Алгебра
Несколько школьников, уезжая из лагеря домой, обменялись сувенирами. Сколько было школьников, если сувениров понадобилось 30. В чем подвох этой задачи? Объясните
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сувениров сколько? 30. Значит и школьников 30. Они же ОБМЕНЯЛИСЬ. )))))  Но! Это только те кто обменивался. Сколько было всего, из условий задачи выяснить невозможно.
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