Сочинение о Моно Лизе

Литература
Сочинение о Моно Лизе
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
"Мона Лиза" (Джоконда) Леонардо да Винчи- без преувеличений, самая известная картина в мире. Ни одна картина(не только эпохи Возрождения) не может сравниться с "Мона Лизой". Смотря на картину, человек испытывает целую гамму ощущений, которых передать словами не возможно. Главная героиня картины- Лиза Герардини (Лиза дель Джокондо), жена флорентийского торговца и просто женщина неземной красоты. По мнению некоторых уважаемых ученых на картине изображен ученик Леонардо да Винчи- Салай, который фигурирует на многих картинах художника. Наверное, самая загадочная часть картины- улыбка Мона Лизы, не может оставить равнодушным никого. Мне кажется, улыбка наполнена большой любовью. Так улыбается мать, смотрящая на своего ребенка. Картина не исполнена в ярких тонах. Наверное, автор хотел сфокусировать все внимание на женщину и ему эти прекрасно удалось. Описывать картину можно часами. Она до сегодняшних дней не перестает быть актуальной и вызывать нестихающие спору.
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