Пожалуйста напишите как разобрать слово-"интересоваться"на корень, суффикс и т.д.?

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Пожалуйста напишите как разобрать слово-"интересоваться"на корень, суффикс и т.д.?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Интересоваться корень интерес суффиксы ов, ать,ся окончание нулевое
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