"Нет дороги окончанья, есть зато её итог. Дороги трудных, но хуже без дорог." (Ю.Ви??бер) Прошу помочь найти тезис данного высказывания (какую проблему поднимает автор в этих строках).
Обществознание
"Нет дороги окончанья, есть зато её итог. Дороги трудных, но хуже без дорог." (Ю.Ви??бер) Прошу помочь найти тезис данного высказывания (какую проблему поднимает автор в этих строках).
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нет трудных решений, но у каждого решения есть свой итог.
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