"Нет дороги окончанья, есть зато её итог. Дороги трудных, но хуже без дорог." (Ю.Ви??бер) Прошу помочь найти тезис данного высказывания (какую проблему поднимает автор в этих строках).

Обществознание

"Нет дороги окончанья, есть зато её итог. Дороги трудных, но хуже без дорог." (Ю.Ви??бер) Прошу помочь найти тезис данного высказывания (какую проблему поднимает автор в этих строках).

Автор: Гость