расстояние от метерологической станции до избушки лесника 18км лыжник прошёл две ??ретьих этого расстояние двигаясь со скоростью 200 метров в минуту . Сколько часов шёл лыжник? Сможет ли он пройти оставшееся расстояние за полча...

Математика

расстояние от метерологической станции до избушки лесника 18км лыжник прошёл две ??ретьих этого расстояние двигаясь со скоростью 200 метров в минуту . Сколько часов шёл лыжник? Сможет ли он пройти оставшееся расстояние за полчаса, если будет двигаться с такой же скоростью?

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