Номер 175 быстро!!!!!!!

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Номер 175 быстро!!!!!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Блёкнут(2р) травы(подчеркнуть 1р.)(нераспространенное). Дремлют(2р.) хаты(1р.) (Нераспространенное). Рощи вспыхнули вдали (распр.). По незримому канату протянулись журавли(распр.). 2. Гаснет день (нераспр.). 3. Скоро звезды тихим светом упадут на дно реки(распр.). Я прощаюсь с тёплым летом без печали и тоски(распр.).
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