Номер 182 пожалуйста

Русский язык
Номер 182 пожалуйста
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Гость:
Кинофестиваль, шкаф-купе, жар-птица, пылесос, самосвал, водопровод, кофеварка, стоп-кран, премьер-министр, птицефабрика, соковыжималка, киносценарий, звукозапись, кареглазый, однофамилец - сложение основ, соединительные гласные - е, о, и. Многосерийный, киносценарий, хлебобулочный, снегоуборочный - сложение основ с суффиксами -н-.
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