УПРАЖНЕНИЕ 104!!! ДАЮ 20 БАЛЛОВ
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УПРАЖНЕНИЕ 104!!! ДАЮ 20 БАЛЛОВ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Засеять-засеянный, засеян. подвесить-подвешанный, подвешан разрезать-разрезанный, разрезан выточить-выточенный, выточен обязать-обязанный, обязан проглотить-проглоченный, проглочен потушить-потушенный, потушен
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