Найдитe лишнин слово в цeпочкe 1вода сахороза компот 2молоко газированая вода кислород

Окружающий мир
Найдитe лишнин слово в цeпочкe 1вода сахороза компот 2молоко газированая вода кислород
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Гость:
|молоко| ============================
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