Допишите уравнения реакций,ионные уравнения в полной и сокращенной форме K2CO3+......--- .....H2O+CO2 помогите пожалуйста!!!

Химия
Допишите уравнения реакций,ионные уравнения в полной и сокращенной форме K2CO3+......--- .....H2O+CO2 помогите пожалуйста!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
K2CO3 + 2HCl = 2KCl + CO2 + H2O2K(+) + CO3(-2) + 2H(+) + 2Cl(-)= 2K(+) + 2Cl(-) + CO2 + H2OCO3(-2) + 2H(+) = CO2 + H2O

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