Допишите уравнения реакций,ионные уравнения в полной и сокращенной форме K2CO3+......--- .....H2O+CO2 помогите пожалуйста!!!

Химия

Допишите уравнения реакций,ионные уравнения в полной и сокращенной форме K2CO3+......--- .....H2O+CO2 помогите пожалуйста!!!

Автор: Гость