Номер 2 даю 100 баллов!!!!!!!!! Срочно!!!!!
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Номер 2 даю 100 баллов!!!!!!!!! Срочно!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.b 2.c 3.b 4.a 5.c всё правильно
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