Катя купила 2кг200г моркови, огурцов на 900г меньше чем моркови и капусту на 1кг400г больше, чем огурцов . сколько килограммов и сколько граммов овощей купила Катя

Математика

Катя купила 2кг200г моркови, огурцов на 900г меньше чем моркови и капусту на 1кг400г больше, чем огурцов . сколько килограммов и сколько граммов овощей купила Катя

Автор: Гость