Катя купила 2кг200г моркови, огурцов на 900г меньше чем моркови и капусту на 1кг400г больше, чем огурцов . сколько килограммов и сколько граммов овощей купила Катя

Математика
Катя купила 2кг200г моркови, огурцов на 900г меньше чем моркови и капусту на 1кг400г больше, чем огурцов . сколько килограммов и сколько граммов овощей купила Катя
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2кг200гр=2200гр 2200-900=1300гр(огурцов) 1кг400гр=1400гр 1300+1400=2700гр(капуста) 2200+1400+2700=6300гр 6300гр=6кг 300гр
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