Проект 3 класс о сло

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Проект 3 класс о сло
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А дальше что.  Не напишешь, значит смелости не хватило, а теперь разошли это сообщение другим(в том числе и мне) и посмотри сколько у тебя на стене написано))): 
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