Номер 211 помогите плиизз!!!

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Переводишь дм в см. 23дм=230см 108дм=1080см пусть певая сторона х тогда вторая 3х и третья 23+х. уравнение: х +230+х+3х=1080 5х=1080-230 х=170 первая сторона 170см вторая-510 третья-400