Почему шопинг может быть опасен для окружающей среды?
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Почему шопинг может быть опасен для окружающей среды?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я считаю он не опасен, но когда люди выкидывают пакеты
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