Почему шопинг может быть опасен для окружающей среды?

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Почему шопинг может быть опасен для окружающей среды?
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Автор: Гость
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Гость:
Я считаю он не опасен, но когда люди выкидывают пакеты
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