При добавлении щелочи к раствору голубого цвета выпадает осадок синего цвета в реакции, левая часть сокращённого ионного уравнения которой: 1) Cu (2+) + 2OH (-); 2) Cu (0) + 2H (+); 3) CuO + 2H (+); 4) Fe (2+) + 2OH (-).

Химия

При добавлении щелочи к раствору голубого цвета выпадает осадок синего цвета в реакции, левая часть сокращённого ионного уравнения которой: 1) Cu (2+) + 2OH (-); 2) Cu (0) + 2H (+); 3) CuO + 2H (+); 4) Fe (2+) + 2OH (-).

Автор: Гость