При добавлении щелочи к раствору голубого цвета выпадает осадок синего цвета в реакции, левая часть сокращённого ионного уравнения которой: 1) Cu (2+) + 2OH (-); 2) Cu (0) + 2H (+); 3) CuO + 2H (+); 4) Fe (2+) + 2OH (-).
Химия
При добавлении щелочи к раствору голубого цвета выпадает осадок синего цвета в реакции, левая часть сокращённого ионного уравнения которой: 1) Cu (2+) + 2OH (-); 2) Cu (0) + 2H (+); 3) CuO + 2H (+); 4) Fe (2+) + 2OH (-).
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Ответ 1 CuCl2+2NaOH=2NaCl+Cu(OH)2(синий осадок)
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