Номер 270 помогите разобрать по членам предложиня и по частам речи
Русский язык
Номер 270 помогите разобрать по членам предложиня и по частам речи
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На песчаной косе белеет стая красивых лебедей. Стая-подлежащее,выраж.существит(______), Белеет-сказуемое,выраж.глаголом(======), Стая(чего?) лебедей-дополнение,выраж.существит(_ _ _ _ _), Лебедей(каких?)красивых-определение,выраж.прилагат.(~~~~~~~), Белеет (где?) на косе-обстоятельство,выраж.существит(_._._._._), На косе(какой?) песчаной-определение,выраж.прилагат.(~~~~~~). Среди густых тростников купаются серые утки. Утки-подлежащее,выраж.существит.(______), Купаются-сказуемое,выраж.глаголом(=======), Утки(какие?) серые-определение,выраж.прилагат.(~~~~~~), Купаются(где?) среди тростников-обстоятельство,выраж.существит.(_._._._._._), Среди тростников(каких?) густых-определение,выраж.прилагат.(~~~~)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА! 1)С помощью характерных реакций предложите как распознать, ?? какой из пробирок находятся водные растворы: а) этанола; б) ук...
Окружающий мир
Русский язык
Математика