Номер 270 помогите разобрать по членам предложиня и по частам речи

Гость: Гость:

На песчаной косе белеет стая красивых лебедей. Стая-подлежащее,выраж.существит(______), Белеет-сказуемое,выраж.глаголом(======), Стая(чего?) лебедей-дополнение,выраж.существит(_ _ _ _ _), Лебедей(каких?)красивых-определение,выраж.прилагат.(~~~~~~~), Белеет (где?) на косе-обстоятельство,выраж.существит(_._._._._), На косе(какой?) песчаной-определение,выраж.прилагат.(~~~~~~). Среди густых тростников купаются серые утки. Утки-подлежащее,выраж.существит.(______), Купаются-сказуемое,выраж.глаголом(=======), Утки(какие?) серые-определение,выраж.прилагат.(~~~~~~), Купаются(где?) среди тростников-обстоятельство,выраж.существит.(_._._._._._), Среди тростников(каких?) густых-определение,выраж.прилагат.(~~~~)