Номер 3 пожалуйста!!! уже завтра надоооо!!!
Обществознание
Номер 3 пожалуйста!!! уже завтра надоооо!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я обвела,то что нужно.
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