Нужна вся информация об азоте. Надеюсь выучить и хорошо сдать тест.

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Азот — элемент 5-й группы второго периода периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева, с атомным номером 7. Обозначается символом N. Физические св-ва: Простое вещество азот — двухатомный газ без цвета, вкуса и запаха. Химические св-ва: 1. Ввиду своей значительной инертности азот при обычных условиях реагирует только с литием: 6Li+N2=2Li3N 2. При нагревании он реагирует с некоторыми другими металлами и неметаллами, также образуя нитриды: 3Mg+N2=Mg3N2 3. Получение аммиака N2+3H2⇔2NH3