Какое словосочетание можно составить с прилагательным "важной"??????
Русский язык
Какое словосочетание можно составить с прилагательным "важной"??????
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
К важной особе, на важной конференции, важной частью учения
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